Retour en classe et Covid-19 : le variant Delta, la prévention, le dépistage, et quelques exemples d’ailleurs dans le monde

par Joanna-Trees Merckx, Lecturer, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University

Dimitri Van der Linden, Clinical professor, Pediatric Department, Université catholique de Louvain

Jay Kaufman, Professor, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University

Partagez cet article