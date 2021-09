Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait renouveler la mission en Afghanistan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des combattants talibans, l’arme au poing, surveillaient une rue dans le quartier de Wazir Akbar Khan à Kaboul, en Afghanistan, le 22 août 2021. © 2021 Rahmat Gul/AP Images (New York) - Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait renouveler la mission de l’ONU en Afghanistan et renforcer sa capacité à surveiller les violations des droits humains depuis la prise de contrôle des talibans, par le biais d’enquêtes et de rapports, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le mandat de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (UNAMA, ou MANUA en français)…



