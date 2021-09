Covid-19: Après le défi de l'accès au vaccin en Afrique, l'hésitation vaccinale?

par Alice Desclaux, Anthropologue de la santé, TransVIHMI, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Khoudia Sow, Chercheuse en anthropologie de la santé (CRCF)/TransVIHMI, Institut de recherche pour le développement (IRD)

L'acceptation du vaccin et l'efficacité de la vaccination en Afrique, et au Sénégal, dépendent de nombreux facteurs. Accès aux vaccins ou perception des risques sont parmi les plus importants.



