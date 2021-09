Bélarus : après la liquidation de la BAJ, RSF appelle à soutenir la résistance des journalistes

par paulinea

ActualitésLa Cour Suprême a liquidé l’Association biélorusse des journalistes (BAJ). Reporters sans frontières (RSF) dénonce cette décision politique, point d’orgue de la répression orchestrée par le pouvoir contre la presse indépendante depuis plus d’un an, et appelle à la solidarité de la communauté internationale pour les journalistes persécutés. Le 27 août, le régime d’Alexandre Loukachenko a dissous la seule association de journalistes indépendante au Bélarus.



