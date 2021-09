Sur 700 femmes journalistes à Kaboul avant le 15 août, moins de 100 sont encore en activité

par rezam

ActualitésMalgré les assurances des talibans que la liberté de la presse serait respectée et que les femmes journalistes afghanes pourraient travailler, un nouveau paysage médiatique commence à se dessiner sans elles. RSF appelle les talibans à apporter des garanties immédiates pour leur liberté et leur sécurité. Entre les incidents impliquant les journalistes afghanes depuis l’arrivée des talibans au pouvoir, et les injonctions à respecter les lois islamiques, elles sont aujourd’hui mo



