Les talibans afghans : carte d’identité

Les talibans afghans sont de retour au pouvoir en Afghanistan après 20 ans d’insurrection et de combat contre les troupes internationales. (Le terme talib désigne un étudiant en religion ; taliban est la forme plurielle de talib et ne devrait pas prendre de s mais nous emploierons ici la forme la plus courante en français.)À l’heure où l’Émirat islamique d’Afghanistan est à nouveau instauré , de nombreuses interrogations subsistent toutefois…