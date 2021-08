Bangladesh : Des agents de l’État impliqués dans des centaines de « disparitions »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Photos de victimes de disparitions forcées au Bangladesh. © 2021 Privé (Washington, le 30 août 2021) – Le gouvernement du Bangladesh continue de nier toute implication dans des centaines de disparitions forcées d'activistes, de détracteurs et de membres de l'opposition, ont déclaré Human Rights Watch, le Centre Robert F. Kennedy Human Rights, et la Commission asiatique des droits de l'homme le 30 août, Journée internationale des victimes de disparition forcée. Le gouvernement bangladais n'a pris aucune mesure pour enquêter sur ces incidents. Les gouvernements étrangers…



