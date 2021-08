L'attaque à l'aéroport de Kaboul menace l'évacuation des civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des nuages de fumée flottent au-dessus de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, suite au double attentat-suicide commis le 26 août 2021. © 2021 Wali Sabawoon/AP Images Les deux attentats-suicides perpétrés jeudi à l'aéroport international de Kaboul, en Afghanistan, ont tué plus de 60 Afghans et au moins 12 soldats américains, et ont blessé de nombreuses autres personnes. Les portes de l'aéroport seraient actuellement fermées, ce qui mettrait apparemment fin à l'évacuation massive des civils qui était en cours. Il semble que seules les personnes se trouvant déjà à…



