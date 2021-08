Polynésie française : une journaliste malmenée au mariage du vice-président

par paulinea

ActualitésAlors qu’elle s’est rendue à l’événement dans le but d’interviewer des membres du gouvernement sur le non-respect des règles sanitaires, une journaliste de Tahiti Infos a été empêchée de filmer et forcée de quitter le lieu avant que le président n’appelle les invités à la “jeter à la mer”. Reporters sans frontières (RSF) condamne ces actes et propos indignes de membres du gouvernement et apporte tout son soutien à la journaliste.5 août 2021. Le vice-président de la Polynésie française, Tearii Alpha se marie.



Lire l'article complet