Brésil : RSF condamne la tentative d’homicide contre le journaliste Vinícius Lourenço dans l’État de Rio de Janeiro

par stagiaire-ameriques

ActualitésAprès la tentative d’homicide contre le journaliste Vinícius Lourenço et l’incendie criminel contre le véhicule du blogueur Eduardo César à Magé, municipalité de l'État de Rio de Janeiro, Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités à mener des enquêtes exhaustives et transparentes afin de ne pas laisser ces crimes impunis et à protéger les deux journalistes.“Ils ont essayé de me faire taire, mais grâce à Dieu, je suis ici”. Dans la soirée du 17 août 2021, le journaliste Vinícius Lourenço, fondateur du site d’information



