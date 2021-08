Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU devrait enquêter sur les abus en Afghanistan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des combattants talibans montent la garde à un poste de contrôle dans le quartier de Wazir Akbar Khan à Kaboul, en Afghanistan, le 22 août 2021. © 2021 Rahmat Gul/AP Images Dans un contexte de nombreuses allégations d’abus commis par les talibans en Afghanistan, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tiendra une session d'urgence ce mardi. Le Conseil devrait immédiatement mettre en place un mécanisme de surveillance qui soit le plus solide possible. Même avant leur prise de contrôle de Kaboul le 15 août, les forces talibanes ont déjà commis des atrocités,…



