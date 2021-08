Fusion nucléaire pour l’énergie : où nous mènent les annonces récentes ?

par Greg De Temmerman, Chercheur associé à Mines ParisTech-PSL. Directeur général de Zenon Research, Mines ParisTech

Retour sur les résultats récents en fusion nucléaire, pour comprendre à quoi ils correspondent et s’ils nous rapprochent du but d’une énergie propre et abondante.



Lire l'article complet