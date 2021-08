Éthiopie : Des membres de l’ethnie Tigré victimes de disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège de la police fédérale éthiopienne à Addis-Abeba. © 2008 Vob08, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons (Nairobi, le 18 août 2021) – Depuis fin juin 2021, les autorités éthiopiennes ont perpétré détentions arbitraires, disparitions forcées et autres abus contre des membres de la communauté tigréenne à Addis-Abeba, capitale du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient immédiatement fournir des informations au sujet des disparitions forcées de Tigréen·ne·s, libérer les personnes détenues sans preuve crédible d’un crime commis, et mettre…



