Flambée de Covid-19 dans les prisons du Myanmar

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des proches de personnes détenues depuis le coup d'État militaire du 1er février attendaient devant l’entrée de la prison d'Insein à Yangon, au Myanmar, le 30 juin 2021, dans l’espoir de pouvoir leur rendre visite ou si possible, de leur libération. © 2021 Santosh Krl / SOPA Images/Sipa via AP Images Au Myanmar, la crise du Covid-19 risque de devenir incontrôlable ; le coronavirus se propage parmi les populations les plus marginalisées, y compris au sein des prisons. Depuis le coup d’État militaire du 1er février, la multiplication des arrestations basées sur des…



Lire l'article complet