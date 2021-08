Bangladesh : 86 victimes de disparition forcée toujours introuvables

par Human Rights Watch

Click to expand Image © Private (Genève) – Une enquête internationale indépendante placée sous l’égide de l’ONU et confiée à des experts des droits humains devrait être ouverte sur les disparitions forcées commises par les forces de sécurité au Bangladesh, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport rendu public aujourd’hui. Les hauts responsables de l’ONU, les bailleurs de fonds et les partenaires commerciaux de ce pays devraient intensifier les mesures pour établir la responsabilité des hauts responsables des forces de sécurité du Bangladesh, mettre fin aux disparitions forcées…



Lire l'article complet