Iran. Les forces de sécurité recourent à une force brutale, aux arrestations massives et à la torture pour écraser les manifestations pacifiques

Les forces de sécurité iraniennes recourent à un usage illégal de la force, notamment aux tirs de grenaille, et à des arrestations massives pour réprimer sans vergogne les manifestations majoritairement pacifiques qui ont éclaté dans diverses localités à travers le pays au cours des dernières semaines, a déclaré Amnesty International. Des militant·e·s, des manifestant·e·s et des passant·e·s pris dans les filets de la vague d’arrestations, y compris des mineur·e·s, ont été soumis à des disparitions forcées, à des actes de torture et autres mauvais traitements.



