« Un monde nouveau » : écoutez l’émission sur la Génération Z

par Sonia Zannad, Cheffe de rubrique Culture, The Conversation France

La classification alphabétique des générations (X, Y, Z…) que l’on voit fleurir partout dans les médias depuis des années nous vient tout droit des États-Unis. Elle est issue d’un ouvrage de 1991 intitulé La théorie générationnelle, signé William Strauss et Neil Howe.



Pour ces deux consultants férus d’histoire et de sociologie, chaque génération a une identité propre, qui se détermine par rapport à celle qui l’a précédée et détermine celle qui la suit.



À trop généraliser, le risque est grand d'enfermer les générations dans des schémas déterministes. Pour autant,…



