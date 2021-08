Pourquoi la transition énergétique chinoise ne peut être qualifiée de « durable »

Alors que le Parti communiste chinois a célébré son premier centenaire en juillet 2021, les défis internes et externes sont nombreux, à commencer par la question énergétique.L’empire du Milieu est en effet le premier producteur et le premier consommateur d’énergie au monde. Avec près de 18 % de la population mondiale, la Chine produisait en 2019 20 % de l’énergie mondiale et en consommait 24 % . La question de la transition énergétique s’y pose donc avec une acuité toute particulière.



Lire l'article complet