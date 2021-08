Niger : Hausse des atrocités commises par des groupes islamistes armés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des villageois se trouvent devant un charnier contenant les corps des civils tués lors de l’attaque du 21 mars 2021, par des groupes islamistes armés, contre des villages dans la région de Tahoua, Niger. Plus de 170 villageois ont été tués lors de l’attaque, la pire atrocité de l’histoire récente du Niger. © 2021 Privé (Bamako) – Des groupes armés islamistes ont tué plus de 420 civils et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes lors d’attaques perpétrées dans l’ouest du Niger depuis janvier 2021, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les groupes…



