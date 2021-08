Au Japon, quand vient l’automne rougeoyant et ses chrysanthèmes

par Manon Paul-Traversaz, Docteur en pharmacie, Université Grenoble Alpes (UGA)

Après un été aux chaleurs écrasantes et les typhons du mois de septembre, arrivent enfin la fraîcheur et les fleurs d’automne sur l’archipel nippon !



La fleur la plus emblématique de cette période est sans aucun doute celle du chrysanthème. Originaire de Chine, la « fleur d’or » prit racine au Japon à la période Heian (794-1185).



Nommée kiku (Chrysanthemum morifolium), sa floraison tardive et son habilité à vaincre les premières gelées furent perçues comme le fait d’une incroyable habilité à capter l’énergie du ciel de la Terre. En Chine comme au Japon,…



