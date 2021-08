RSF exhorte le gouvernement mexicain à protéger la présentatrice TV Azucena Uresti après les menaces d’un chef d’un cartel de drogue dans une vidéo choquante

par stagiaire-ameriques

ActualitésAprès les menaces de représailles proférées hier dans une vidéo, par le chef d’une organisation de trafic de drogue à l’encontre de médias et de journalistes de l’État du Michoacán, Reporters sans frontières (RSF) exhorte le gouvernement à prendre ces menaces au sérieux et à réagir immédiatement en prenant toutes les mesures de protection nécessaires.“Où que tu sois, je t’accompagnerai et je te ferai ravaler tes paroles même si l’on m’accuse de féminicide.” Dans



