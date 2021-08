Cambodge : le barrage chinois des « nouvelles routes de la soie » est un désastre pour les droits humains

par Human Rights Watch

(Bangkok) – Un immense barrage hydroélectrique dans le nord-est du Cambodge, financé par la Chine et achevé en 2018, a bouleversé les vies et les moyens de subsistance de milliers d’autochtones et de minorités ethniques, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Le barrage Lower Sesan 2, l’un des plus grands d’Asie, a inondé de larges zones en amont du confluent des rivières Sesan et Srepok, deux affluents du Mékong. Le rapport de 137 pages, intitulé « Underwater: Human Rights Impacts of a China Belt and Road Project in Cambodia » (« Sous l’eau : Impact du projet des…



