Hong Kong : accusé depuis un an de crimes contre la sécurité nationale, le fondateur d’Apple Daily, Jimmy Lai, risque la prison à vie

par hytang

ActualitésReporters Sans Frontières (RSF) revient sur les six procédures en cours à l’encontre du fondateur d’Apple Daily Jimmy Lai, accusé il y a tout juste un an de crimes contre la sécurité nationale en vertu desquels il risque la prison à vie. Jimmy Lai, 73 ans, fondateur du groupe de presse Next Digital et de son quotidien phare Apple Daily,



Lire l'article complet