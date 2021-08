Devrais-je me faire vacciner si je suis enceinte ou si j’allaite ? Des experts se prononcent

par Terra Manca, Postdoctoral Fellow, Canadian Center for Vaccinology (IWK Health Centre); Department of Pediatrics, Dalhousie University

Karina A Top, Associate Professor, Department of Pediatrics, Dalhousie University

Partagez cet article