En mission en Afghanistan, RSF propose un Protocole d’actions urgentes pour la protection des journalistes menacés par l’intensification du conflit

par rezam

ActualitésLa perspective du retrait des forces de l’OTAN (ISAF) en septembre prochain et l’occupation récente d’une partie considérable du pays par les Talibans créent une menace sans précédent pour les médias et les journalistes indépendants en Afghanistan. Reporters sans frontières (RSF) s’est rendue sur place et a proposé un dispositif inédit de protection des professionnels de l’information afin de leur permettre de poursuivre leur travail en sécurité. Il a été favorablement accueilli par les associations de journalistes et le Comité commun du gouvernement et des médias. Dans les zones contrôlées…



