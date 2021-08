Ukraine. Les autorités doivent mener une enquête efficace sur la mort suspecte d’un exilé bélarussien

En réaction à la mort de Vital Shyshou (Vitali Chychov), exilé bélarussien bien connu, retrouvé pendu dans un parc à Kiev dans la matinée du 3 août et dont la mort fait l’objet d’une enquête en tant que possible meurtre lié à son militantisme politique, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré :



