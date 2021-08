Liban : Des preuves établissent les responsabilités dans l’explosion de Beyrouth

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Alors que des preuves impliquent de hauts responsables libanais dans l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth qui a tué 218 personnes, des problèmes systémiques sur les plans juridique et politique au Liban leur ont permis de ne pas avoir à répondre de leurs actes jusqu’à présent, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU devrait mandater une enquête, et les pays dotés de la loi Magnitski et de régimes similaires de sanctions pour les violations des droits humains et les crimes de corruption devraient sanctionner les…



