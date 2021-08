Cameroun : Nouveaux abus par des membres des deux camps

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un membre du Bataillon d’intervention rapide (BIR), une unité d’élite camerounaise, patrouille dans la ville de Buea dans la région anglophone du Sud-Ouest, le 4 octobre 2018. © 2018 Reuters / Alamy Stock Photo (Nairobi) – De nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones du Cameroun par les forces de sécurité gouvernementales et les séparatistes armés, soulignant l’urgente nécessité de protéger les communautés concernées et d’établir les responsabilités dans les crimes commis, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les 8 et 9 juin 2021, des membres…



