Eswatini. Les autorités doivent abandonner les charges fallacieuses retenues contre des parlementaires et les libérer immédiatement et sans condition

Alors que doit avoir lieu le 29 juillet à la Haute Cour de Mbabane une audience concernant la libération sous caution de deux parlementaires, Mduduzi Bacede Mabuza et Mthandeni Dube, qui font l’objet d’accusations fallacieuses au titre de la Loi relative à la répression du terrorisme et de la règlementation relative au Covid-19, Deprose Muchena, directeur pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré :



Lire l'article complet