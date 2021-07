Colombie. Répression violente, activités paramilitaires, et détention illégale et torture de protestataires pacifiques à Cali

Les pratiques décrites dans le nouveau rapport intitulé Cali: En el epicentro de la represión (actuellement disponible en espagnol uniquement), qui comprennent l’utilisation contre des protestataires pacifiques d’armes meurtrières, l’utilisation excessive et illégale d’armes à létalité réduite telles que les gaz lacrymogènes, ainsi que le recours à la détention illégale et à la torture, ont été signalées des centaines de fois par des manifestant·e·s, et sont le reflet du modus operandi appliqué partout dans le pays, a déclaré Amnesty International le 30 juillet.



Lire l'article complet