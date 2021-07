Mali : L’entraîneur des jeunes basketteuses inculpé d’agression sexuelle

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ancien président de la Fédération internationale de basketball (FIBA) Hamane Niang, photographié lors d’une cérémonie officielle à Pékin le 18 avril 2018, annonçant la tenue de la Coupe du monde de basketball FIBA 2019 en Chine. © 2018 Visual China Group via Getty Images L’arrestation et l’inculpation par les autorités maliennes d’un entraîneur accusé d’actes systémiques de harcèlement et agression sexuelle à l’égard de basketteuses adolescentes constitue un pas en avant important pour protéger des abus les sportives enfants et adultes, a déclaré Human Rights Watch…



Lire l'article complet