Serbie : une méthode d’attaque inédite cible les médias locaux indépendants

par paulinea

ActualitésSelon une enquête reposant sur des sources de Reporters sans frontières (RSF), au moins trois médias locaux serbes subissent des attaques de la part de faux sites internet visant à saper autant leur fiabilité que leurs sources de revenus. Alors que la justice serbe se déclare impuissante, cette nouvelle arme contre les journalistes indépendants gagne le Kosovo et la Macédoine du Nord.Alors qu’ils subissaient déjà de constantes et sérieuses menaces en ligne, parfois de la part de représentants du parti au pouvoir, d’attaques physiques et de dénigrement dans



