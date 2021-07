France : la Cour de cassation confirme la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Teodorin Nguema, le vice-président de la Guinée Equatoriale et fils du Président Teodoro Obiang. © 2013 Jérôme Leroy/AFP via Getty Images (Paris) – La plus haute juridiction française, la Cour de cassation, a confirmé le 28 juillet 2021 deux condamnations, prononcées par des juridictions de degré inférieur, visant Teodorin Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale et fils aîné du président de ce pays, reconnu coupable de détournement et de blanchiment de fonds publics, ont annoncé aujourd’hui Human Rights Watch et EG Justice. La décision met fin…



