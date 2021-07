Nigeria : L’impact du Covid-19 aggrave le problème de la faim à Lagos

par Human Rights Watch

(Abuja, le 28 juillet 2021) – L’impact économique de la pandémie de Covid-19 a aggravé la détresse des familles indigentes dans l’État de Lagos, au Nigeria, et a mis de nombreuses personnes en difficulté pour se procurer de la nourriture et subvenir à d’autres besoins essentiels, ont déclaré Human Rights Watch et Justice & Empowerment Initiatives (JEI) dans un rapport publié aujourd’hui. Le nombre de Nigérians qui souffrent de la faim a doublé durant la pandémie. 28 juillet 2021 “Between Hunger and the Virus” The Impact of the Covid-19 Pandemic on People Living in Poverty in Lagos,…



Lire l'article complet