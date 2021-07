Végétales ou artificielles : découvrez les nouvelles viandes

par Jennifer Gallé, Cheffe de rubrique Environnement + Énergie, The Conversation France

Benoît Tonson, Chef de rubrique Science, The Conversation France

Elsa Couderc, Cheffe de rubrique Science, The Conversation France

Lionel Cavicchioli, Journaliste scientifique, The Conversation France

Partagez cet article