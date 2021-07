Comment préserver nos ressources en eau ? Et pourquoi pas en favorisant la recharge des nappes d’eau souterraine ?

par Géraldine Picot-Colbeaux, Hydrogéologue, BRGM

Marie Pettenati, Hydrogéologue, BRGM

Wolfram Kloppmann, Chercheur en géochimie isotopique, chargé de mission, expert scientifique, BRGM

Nous manquons déjà d’eau, localement et de plus en plus souvent. Des outils existent pour une meilleure gestion intégrée de cette ressource, reste à les mettre en œuvre plus efficacement.



Lire l'article complet