Images de science : Les diatomées, ces algues qui fabriquèrent du verre bien avant les humains

par Serge Berthier, Professeur en physique, Sorbonne Université

Le format « Images de science » vous propose de décrypter une photographie particulièrement signifiante d’un point de vue scientifique, de la décrire et d’en comprendre les enjeux.



Cette étonnante architecture est le bord brisé d’une diatomée, une microalgue photosynthétique apparue sur terre – ou plutôt dans la mer – il y 200 millions d’années environ. Les diatomées, de leur nom scientifique « Bacillariophycées », sont répandues dans toutes les eaux du monde, douces, salées ou saumâtres et plus abondamment dans les eaux froides. On en connaît plus de 100 000 espèces.…



