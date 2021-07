Gaza : Crimes de guerre présumés lors des affrontements de mai

par Human Rights Watch

Les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens ont mené des attaques, lors des affrontements de mai 2021 dans la Bande de Gaza et en Israël, qui ont violé les lois de la guerre et ont apparemment constitué des crimes de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’armée israélienne et les autorités palestiniennes ont dans le passé souvent omis d’ouvrir des enquêtes sur les violations des lois de la guerre commises contre Gaza, ou à partir de ce territoire. Human Rights Watch a enquêté sur trois frappes aériennes israéliennes qui ont causé la mort de 62 civils palestiniens, dans…



