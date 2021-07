Slovaquie : une journaliste de l’audiovisuel public licenciée pour avoir critiqué la diffusion de fausses informations sur la vaccination

par paulinea

ActualitésLa Radio et télévision de Slovaquie (RTVS) a sanctionné plusieurs journalistes ayant critiqué, en interne, un reportage liant le décès d’une femme au vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Reporters sans frontières (RSF) dénonce un système rédactionnel qui privilégie les intérêts particuliers et politiques au détriment de l’indépendance éditoriale, et demande à l’organe de surveillance du média, l’ouverture d’une enquête. Lorsque la journaliste Elena Senková a été prévenue, le 30 avril 2021, que dès le lendemain elle ne pourrait plus se rendre au travail pour manquements profess



