Tanzanie. Il faut libérer le leader et des membres d’un parti d’opposition

En réaction à l’arrestation arbitraire le 21 juillet 2021 du leader de l’opposition Freeman Mbowe et de 11 autres responsables et employés du Parti pour la démocratie et le développement (Chama cha Demokrasia na Maendeleo en swahili), appelé officiellement CHADEMA, Flavia Mwangovya, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs à Amnesty International, a déclaré :



Lire l'article complet