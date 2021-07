« Secrets de Terrain » : Martin et le livre secret du gang des Ñetas

par Martin Lamotte, Anthropologue, Université de Tours

Clea Chakraverty, Cheffe de rubrique Politique + Société, The Conversation France

Quand on pense « gangs » on pense The Wire ou Gangs of New York. Le monde des gangs semble indissociable de l’Amérique, essaimant dans les films, les livres et la culture populaire.



Ces gangs dont l’histoire est intimement liée à celle des états unis et du monde latino-américain sont régulièrement cités pour leurs crimes, proxénétisme, braquages, trafics de drogue, meurtres. Parmi les nombreux gangs agissant à New York, celui des Ñetas, l’Asociación, a une histoire particulière. Il a été fondé au début des années 1980 dans une prison portoricaine autour d’un chef charismatique,…



