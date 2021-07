Tokyo 2020 : les Jeux de l’honneur pour le Japon

par Yann Roche, Associate professor, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Des coûts astronomiques liés à son report d’un an, une crise sanitaire qui s’éternise et des gradins vides… Les jeux de Tokyo 2020 sont ouverts et le Japon sauve la face et son honneur.



Lire l'article complet