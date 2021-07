Les abus liés aux chaînes d’approvisionnement en aluminium, angle mort du secteur automobile

par Human Rights Watch

Les constructeurs d’automobiles devraient faire beaucoup plus d’efforts pour aider à régler des violations des droits humains commises le long de leurs chaînes d’approvisionnement en aluminium. La transition vers des véhicules électriques laisse présager que les constructeurs d’automobiles vont doubler leur consommation d’aluminium d’ici à 2050. Les impacts de l’extraction et du raffinage des matières premières nécessaires à la production d’aluminium incluent la destruction à grande échelle des terres de communautés locales et la pollution de leurs sources d’eau. Le fait que l’industrie de l’aluminium…



