Le voile se lève sur la forme fractale du chou-fleur et du romanesco

par Christophe Godin, Directeur de recherche, Inria

Francois Parcy, Responsable de l'équipe "Régulateurs du développement de la fleur", Inrae

Au cours du processus de domestication, l’homme a sélectionné les plantes les mieux adaptées à ses besoins, avec, par exemple, des fruits plus gros ou des graines restant attachées à l’épi. On savait que ces plantes étaient génétiquement légèrement différentes des plantes sauvages mais c’est seulement depuis quelques années que l’on commence à identifier l’origine génétique de ces différences et à comprendre comment ces différences se traduisent par des changements de forme, de taille ou de couleur.



Les choux (Brassica oleracea) constituent un exemple spectaculaire de domestication.…



