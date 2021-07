Procès d’Omar Radi et d’Imad Stitou : le verdict de la honte

par raniac

ActualitésLes journalistes Omar Radi et Imad Stitou ont été condamnés respectivement à six ans de prison ferme et un an de prison dont six mois avec sursis. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une condamnation inique rendue après une procédure entachée d’irrégularité. Au terme d’une procédure entachée d’irrégularités, les journalistes Omar Radi et Imad Stitou ont respectivement été condamnés, le 16 juillet, à six ans de prison ferme et un an de pri



Lire l'article complet