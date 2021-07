RD Congo : Libérez les militants de la Lucha

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les jeunes activistes Eric Muhindo, à gauche, et Elisée Lwatumba, au centre, à la prison centrale de Butembo, dans l’est de la République démocratique du Congo. © 2021 Privé (Goma) – Les autorités congolaises devraient libérer immédiatement et sans condition deux activistes arrêtés arbitrairement le 19 avril 2021 après avoir manifesté pacifiquement dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch. Elisée Lwatumba et Eric Muhindo, tous deux membres du mouvement citoyen Lutte pour le Changement (Lucha), ont été accusés d’« incitation…



Lire l'article complet