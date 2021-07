Une journée de réflexion sur la justice internationale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants brandissent des photos de victimes d’exécutions extrajudiciaires lors d’un rassemblement à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, à Manille (Philippines), le 10 décembre 2017. © 2017 Ezra Acayan/Sipa USA via AP Images Demain, le 17 juillet, la Journée internationale de la Justice pénale marquera l’anniversaire de l’adoption du traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), le Statut de Rome. Si l’on considère l’année qui vient de s’écouler, la justice peut se manifester sous des formes variées et, malgré la persistance…



Lire l'article complet