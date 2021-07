Irak : les locaux de deux chaînes de télévision fermés par les autorités

par alexandraek

ActualitésLes chaînes Russia Today et iPlus ont été perquisitionnées par les autorités de Bagdad et les autorités kurdes et leurs bureaux ont été fermés. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des mesures injustifiées et appelle à la réhabilitation des bureaux des deux rédactions.C’est une nouvelle alerte pour la liberté de la presse en Irak. En deux jours, les locaux de deux chaînes de télévision ont été perquisitionnés par les autorités kurdes et les autorités de Bagdad.



