Chaleurs extrêmes : quand les changements climatiques menacent la santé publique

par Marta Moreno Ibáñez, PhD candidate in Earth and atmospheric sciences, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Avec le réchauffement climatique, les températures extrêmement chaudes deviendront plus fréquentes et intenses, ce qui augmentera la sévérité des vagues de chaleur et le risque de feux de forêt.



