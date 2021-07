Équateur : La criminalisation de l’avortement affecte les droits et la santé des femmes

par Human Rights Watch

(Washington) – En Équateur, les lois qui criminalisent l’avortement violent les droits des femmes et des filles et mettent leurs vies et leur santé en danger, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Ce rapport de 128 pages, intitulé « ‘Why Do They Want to Make Me Suffer Again?’ The Impact of Abortion Prosecutions in Ecuador » (« ‘Pourquoi veulent-ils me faire encore souffrir?’ L’impact des poursuites pour avortement en Équateur »), documente la manière dont ces lois ont des conséquences néfastes généralisées en Équateur, coûtant des vies en accroissant la mortalité et la…



